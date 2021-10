Pandeemia ajal alkoholiga liialdanud Kelly Osbourne läks võõrutusravile

Briti rokkari Ozzy Osborune'i tütar Kelly Osbourne läks Texase osariigis võõrutusravile, vahendab Mirror . 36-aastane telenägu avaldas selle aasta alguses, et sattus taas alkoholi küüsi.

2017. aastast kaine olnud Kelly tõdes, et hakkas taas jooma pärast seda, kui koroonaviiruse pandeemia piiranguid hakati USAs leevendama. «Nägin naist ja ta abikaasat, kellel oli šampuseklaasid käes. See tundus jube tore ja mõtlesin, et võin ka seda teha. Järgmine päev jõin kaks klaasi. Päev pärast seda jõin juba pudeli,» rääkis Kelly.