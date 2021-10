Toomas Uibo purustas valimistel isikliku rekordi: polnud selleks valmis, aga nüüd pean olema

Muusik ja kunagine lapsstaar kandideeris Pirita linnaosas Eesti 200 ridades. «Tahan Tallinnale anda oma kogemust ja teadmisi transpordivallast. Rohepööre transpordisektoris algab just kohalikust omavalitsusest ja Tallinnal on siin veel väga pikk tee minna, et kogu transpordisüsteem muutuks tõeliselt kaasaegseks,» rääkis 50-aastane Uibo enne valimisi.