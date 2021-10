Seljaajukasvajaga võitlev Tony taastub kodumaal: arstid ei anna lootust, aga pere pole seda kaotanud

Tänavu juulis palus Ly Aasalaid Facebooki postituses heade inimeste abi, et saata seljaajukasvajaga võitlev 18-aastane vend Tony Saksamaale operatsioonile, mis pidi olema venna viimane lootuskiir. Tänu kümnetele tuhandetele lahketele annetajatele laekus vaid loetud tundidega 177 000 eurot ning järgmiseks päevaks oli raviks vajalik summa koos. Loe pikemalt SIIT!

Juuli lõpus lendaski Tony koos õe ja emaga Saksamaale, et saada parimat võimalikku ravi. «Kõik käis nagu Ameerika mäed,» tõdes Ly, öeldes, et vaid loetud päevadega võis venna seisund täielikult muutuda. «Mõni päev kimbutas ohtlikult kõrge palavik, teine päev oli jälle kõik kontrolli all.»

Saksamaal tehti Tonyle kasvaja eemaldamiseks operatsioon, lisaks paigaldati südamestimulaator ning tehti operatsioon, kuna Tony maos oli auk. Ka kõrged palavikuhood olid just viimasest tingitud.

FOTO: Erakogu

Kui ühel hetkel näis kõik paremuse poole minevat, tuli välja, et Tonyl on kasvaja tagasi tulnud. Nimelt glioblastoom, ehk kiiresti arenev pahaloomuline kasvaja. Kuna olukord oli haigla sõnul lootusetu, soovitasid nad Tony koju viia, et noormees saaks viimased hetked pere ja sõprade seltsis veeta. «Öeldi, et nad ei oska enam midagi teha.» Ly tunnistab, et sel hetkel kustus ka nende lootus.

Olenemata arstide öeldust, leidis õde siiski pika otsimise tulemusel, et mainitud kasvajat on võimalik ravida. Kuna Tonyle kiiritusravi teha ei saa, on Ly sõnutsi lootuskiirteks erinevad vitamiinid ja tervislik ning puhas toit. «See on kasvaja, mida tuleb 24/7 igast otsast rünnata,» nentis ta.

Tagasi kodumaal

Juuli lõpus tuli Tony tagasi kodumaale. Eestisse tagasi jõudnuna toimetati noormees Tartu ülikooli kliinikumi. Kui algselt oli jutt, et alustatakse taastusraviga, siis aja möödudes seda siiski ei tehtud. Ly sõnutsi uuris ta haiglast, miks taastusravi ega füsioteraapiaga alustatud ei ole, ent sai vastuseks, et kuna tegu on sureva patsiendiga, ei ole sellel mõtet. «Öeldi, et patsiendil, kellel ükski kehaosa ei liigu, antud hoolitsusi ei tehta,» nentis õde.

Siiski eemaldati Pärnu haiglas Tonylt sond ning tänaseks saab noormees iseseisvalt süüa, mis on õe sõnutsi suur edasiminek.

Taastusravi

Kuigi õde hakkas juba iseseisvalt füsioterapeuti otsima, alustati haigla poolt siiski esmaspäevast taastus- ning elektriraviga. «Ta ei tundnud säärtes üldse elektrit, küll aga reites,» nentis õde, öeldes, et tegu on siiski väga hea uudisega. «Ta on nii pikalt voodis lamanud, nii et see on loogiline.»

Pea neli korda nädalas haiglas venda vaatamas käiv Ly tõdes, et Tony tujud on väga muutlikud. «Need tujud on tal üles ja alla,» tõdes ta, öeldes, et on ka päevi, kui Tony ei soovi pereliikmetega rääkidagi. Siiski püsib vend enamjaolt positiivne. «Ta on mitmeid kordi öelnud, et see on üks eluetapp, mis läheb mööda,» sõnas õde.

Inimesed seisavad jätkuvalt Tony kõrval

Ly ja kogu Tony perekond on südamest tänulikud, et nii paljud inimesed ja veel võõrad, on neile jätkuvalt toeks. «See on uskumatu, et inimesed siiani kirjutavad ja uurivad, kuidas Tonyl läheb.» Õe sõnul saadetakse vennale ka palju kirju, mis Tony rõõmustavad ja talle motivatsiooni annavad. «Täiesti võõrad inimesed nii hoolivad, ise ei tunnegi kedagi, aga samas tunne, nagu oleks nendega terve igaviku koos olnud.»

Ly ei suuda ära imestada, kui kokkuhoidvad eestlased sellises asjas on. «Täiesti uskumatu!»