«Mu Nokia ütles üles ja läksin siis Lasnamäe Centrumisse uut ostma,» räägib Karin , kes soovis soetada mobiiltelefoni, mille hind jääks umbes saja euro ringi. «Tahtsin odavat, sest see on mul tarbeese, mitte mingiks eputamiseks,» selgitas ta.

Elisast sobiliku telefoni välja valinud naisele öeldi aga väidetavalt, et see on vaid näidis. «Öeldi, et seda saab vaid tellides, et läheb kaks-kolm päeva.» Kuna Karinil oli telefoni kohe vaja, andis ta hinna osas pisut järele ja valis 139-eurose mudeli. Tema üllatuseks ei olnud ka see telefon kohe saadaval, vaid pidi taas kord tellima. «Et nii kaua pean siis ilma telefonita olema?» ei suuda Karin mõista.