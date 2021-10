Lääne-Virumaal elav Hannes võttis enda hoolitseda haige kassi, kes on juba aastaid valla hooldekodu juures istunud. «Nutt tuleb kurku,» tunnistas telefonitoru otsas Hannes, oodates kassi operatsioonisaali ukse taga. Vinni valla haldusjuht Virgo Koppel tõdes, et on probleemist teadlik, ent kassi aitamine vajus soiku.