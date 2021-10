Muusik Kerdo Mölder avaldas pühapäeval Facebooki postituses, et edaspidi teda sellelt ühismeediaplatvormilt ei leia. Mees loetles hulga põhjusi, miks on Facebookist loobuda otsustanud.

«Esiteks, seepärast, et tahan eemalduda sellest kohutavast ja kohati kurjast ning hävitavast infomürast. Tahan vabaneda totrast ning hävitavast sõltuvusest, mis tegelikult ei anna midagi! Tahan hoida oma aju värske, selge ja puhtana. Tahan näha elu sellisena nagu see päriselt, käega katsutavalt on! Tunnen, kuidas mind rõhub ja häirib see VÕLTS maailm, mis siin on. Võltsid ja tuunitud pildid, võltsemotsioonid jne jne,» kirjutas Mölder.