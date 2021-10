Heidit Kaio lahkuminekust Priit Kuusega: katsumused ei liitnud meid, vaid lahutasid

«Aktuaalse kaamera» saatejuht Priit Kuusk ning ajakirja Eesti Naine peatoimetaja Heidit Kaio teatasid 2019. aastal, et lahutavad oma 23 aastat kestnud abielu.

Saates «Hommik Anuga» tõdes lahutusest raamatu kirjutanud Heidit Kajo, et see puudutab meid kõiki, ent paljud ei oska sellega toime tulla. «Kui ma vaatan ümberringi lahkuminekuid, siis ma nägin, et inimesed mu kõrval jännis sellega ja võibolla ma saan olla kellelegi teejuhiks,» nentis ta.