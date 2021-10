Elu24 postkasti potsatas kiri, et AliExpressis on müügil Eesti suunamudija ja maailmarändur Liza Linnu brändi m0reofficial spordiretuusidega ääretult sarnased püksid. Viimased on aga pea kuus korda odavamad.

«Nende kõige populaarsemaks tooteks on korsetiga spordiretuusid, mille hinnaks on keskmiselt 60 eurot,» teab vihje saatnud isik rääkida. «Märkasin aga juhuslikult, et lausa uskumatult sarnaseid retuuse on võimalik seotada ka AliExpressist ning seda vaid keskmiselt 10 euro eest.»