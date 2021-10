Rolf Roosalu proovis kätt hambaarsti assistendina: higistasin igatepidi... see on ikka katsumus

«Ma ei välista, et ma ühel päeval teen midagi muud, aga antud hetkel on muusika ikkagi see, mis mind tõeliselt sütitab,» nentis Rolf Roosalu, kes proovis keerulisel koroonaperioodil, kui esinemisi ei olnud, kätt hoopist teistsuguses ametis.

«Sellest lõputust ootamisest ja tegevusetusest tekkis tunne, et pean midagi tegema. Hommikul üles ärkama, kuhugi minema ja midagi tegema ja tundma seda tunnet, et ma olen midagi teinud,» rääkis ta otsusest proovida hambaarsti assistendi ametit.

Selline võimalus avanes muusikul tänu sõbrale. «Kui ta rääkis, lõi mul lamp kohe põlema, et tahan proovida.»

Ameti õppis Roosalu selgeks hambaravi kliinikus käigupealt. «See koolitus kestab umbes kaks kuud, aga mind pandi juba teise nädala lõpuks tööpostile, sest üks assistent pidi ära minema,» rääkis ta, öeldes, et see oli täielik tundmatus kohas vette lükkamine. «Higistasin ikka igatepidi,» tõdes Roosalu, rääkides töörõivastusest. «See on katsumus.»