Telesarja «Tuvikesed» staar sai ülekäigurajal autolt löögi

Kogenud näitleja sai tuntuks telesarjas «Tuvikesed», mis oli eetris aastatel 1987 kuni 1997. Ta on mänginud ka telesarjas «8 lihtsat reeglit minu teismelise tütrega kohtamiseks» ning «Anarhia pojad». Sagali hääl on tuttav ka «Futurama» fännidele.

2016. aastal tunnistas Sagal, et telekarjääri edu talle ei ennustatud, vahendab Page Six. «Sa ei ole telenäitleja. Sa peaks minema New Yorki, sa peaksid laval olema. Televisioonis ei tööta sa kunagi,» meenutas näitleja mõned aastad tagasi ja lisas, «Aga ma näitasin neile.»