Carola (mitte ajada segi kahes esimeses osas figureerinud Carolega!) avaldab Elu24-le, et otsus «Poissmeeste peos» osaleda sündis väga spontaanselt. «Tegelikkuses kirjutati mulle paar päeva enne salvestust, kas tahan saatesse. Kuna mul oli sellest järgmine päev vaba, siis mõtlesin, et miks mitte, teeb pulli veits,» räägib neiu ja raputab endale tuhka pähe, et andis jah-sõna enne, kui teadis, millise sarjaga tegu on.