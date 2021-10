ELU25 ⟩ Levo Tohva: nakkushaiguste mört ja ökosüsteem

Enamuses on nad lihtsad organismid, mille alaliseks elupaigaks võib olla mõni lind, liblikas, näriline, nahkhiir jne. jne. Looduslik peremees kannab patogeeni, ise vaid kergelt või üldse mitte haigestudes. Sealt on patogeenil keeruline välja tulla, kui teda ümbritseb bioloogiliselt mitmekesine, väikesearvuline ja tükeldunud asurkondadega ökosüsteem. Ohvrid on hajusalt, väikeste hulkadena. Kui patogeenil õnnestubki “konteinerist” väljas käia, siis hävitab ta tavaliselt mõne väikese, eraldatud asurkonna ja hääbub koos viimase ohvri surmaga.

Kuid tsivilisatsioon raputab ökosüsteemist haigused välja. Hakake vikatiga heina niitma, vaadake, mis lendu tõuseb, minema jookseb.

Viiruse "hüpe"

Inimene pole loomhaiguste lemmik. Neil on oma tavapärased saakloomad, nii nagu hundi lemmik on metssiga. Kuid vahel eksib ka hunt rajalt ja tapab metssea asemel kodukoera. Ning nii võibki harjuda koduaedades käima, kui koeri on piisavalt palju ning nad osutuvad kergeks saagiks.

Selline illustratiivne hüpe eelistuste on tavaline, mitte haruldane. Hüppe teeb võimalikuks loomulike seoste katkestamine liikide vahel, tihedaks ja patogeenidele “maitsvaks” kasvanud inimpopulatsioon, inimeste ja loomade globaalne liikumine (viirused ise ei liigu, nad “ratsutavad” kulleritel), põllumajandusloomade koondamine hiigellautadesse, leluloomade pidamine kõrge inimkontsentratsiooniga linnades.

Viimane on mulle eriti huvipakkuv. See huvi tekkis 2011. a. avastusest, et inimese ohtlik maksahaigus C-hepatiit on välja arenenud koerte kahjutust nohuviirusest umbes 500-1000 aastat tagasi. 500 aastat ühist tuba, voodit ja lemmiku “hommikumusisid” ning “tänutäheks” surmav maksaviirus. See inimkäitumise haigusi levitav muster sai kinnitust ka mõned päeva tagasi avaldatud Tartu Ülikooli teadlaste parasitoloogia uuringust. Selgub, et ligi kümnendik Eesti linnakoertest ja ligikaudu 8 protsenti inimestest on nakatunud siseparasiitidega. Kõik see on juba ajaloost tuttav – rõuged (veistelt), kopsupõletik (lindudelt), gripp (linnud, sead). Enamus neist haigustest on zoonoosid, mis alguses üle kandunud puhtalt teadmatusest, kuid hiljem vastutustundetusest.

Sagenevad puhangud

Teadlane Serge Morand ütleb filmis “Epideemiad. Nähtamatu oht” (Épidémies : la menace invisible (rediffusion de 2014): "Elupaikade vähenemine ja viirusi kandvate loomaliikide hävimine vähendab patogeene, kuid allesjäänud mikroobid muutuvad valdavamaks ja nakkavamaks."

Teadlane Patrick Berche samast filmist: "Kunagi pole patogeenidest nii palju teatud. Me teame kuidas viirused tekivad ja muunduvad, kuid ei oska ennustada mutatsioonide teket. Suudame ainult arvata. Kuid loodus on meist alati leidlikum."

On jõutud mõistmisele, et inimese tervis, (sealhulgas vaimne tervis inimeste-loomade seoste kaudu) loomatervis ja ökosüsteemi tervis on lahutamatult seotud.

Need uued arusaamad on viinud uue paradigmani, nimega "Üks tervis" ja see kõlab: “on jõutud mõistmisele, et inimese tervis, (sealhulgas vaimne tervis inimeste-loomade seoste kaudu) loomatervis ja ökosüsteemi tervis on lahutamatult seotud.”