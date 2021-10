Isa ja poeg Terras kandideerivad erinevates erakondades: elame ikka üksteisele kaasa!

Tavaliselt on Eesti poliitmaastikul tavaks, et käbi kännust kaugele ei kuku ning lapsed sammuvad ikka oma vanemate jälgedes. Võtame kasvõi peaminister Kaja Kallase, kelle isa juba ammusest ajast Reformierakonna raudvarasse kuulub.

«Meil on isaga väga usalduslik suhe ja me elame üksteisele kaasa,» räägib noorem Terras. «Ma mäletan seda väga hästi, kui ma ütlesin isale, et ma liitun Eesti 200ga. Ta võttis ühe mehise lusikatäie borši, hammustas tüki leiba ja ütles mulle, et see on hea plaan, Eesti 200 läheb sinu vaadetega hästi kokku.»