Kas vangi minek on Eesti reality-maastikul auasi? Elu24 ajakirjanikule helistas joogine Kevin Kadakas, kes TV3 sarjas «Poissmeeste pidu» kaasa lõi. Mees helistas, et jagada maailmaga kurba uudist - ta peab kuus päeva veetma trellide taga. «See on täielik puhkus mu tervisele ja pankreasele,» on mees ise positiivselt meelestatud.