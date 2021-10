ELU25 ⟩ Viktoria Ladõnskaja-Kubits: poliitikud näevad ERR-i enda teenindajana

On oht, et võimul olevad poliitikud jagavad ekspertide kohti Eesti Rahvusringhäälingu nõukogus oma poliitilistel kaalutlustel ja poliitiliste kokkulepete alusel.

Kehtiva seaduse järgi koosneb nõukogu riigikogu liikmetest (üks igast fraktsioonist) ja rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest (ehk rahvakeeli ekspertidest, keda on neli). ERR-i nõukogu liikmed nimetab riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul.

Oht on nimelt järgmine: võimul olevad poliitikud jagavad Rahvusringhäälingu ekspertide kohti oma poliitilistel kaalutlustel ja kokkulepete alusel.

Fraktsioonide esindajatega on kõik arusaadav, sellega on poliitiline tasakaal seaduses sätestatud. Kuid oht on nimelt järgmine: võimul olevad poliitikud jagavad ekspertide kohti oma poliitilistel kaalutlustel ja kokkulepete alusel. Järgmisena tekib oht, et nõukogus muutub poliitiline tasakaal võimul oleva erakonna või erakondade kasuks. Ja siit edasi on juba küsimus: kas ERR-i sõna on vaba?

Nii andsin maikuus sisse eelnõu, mis selle jõustumise korral muudab Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogusse nimetatavate tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate regulatsiooni. Muudatuse eesmärk on tagada ERR-i tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest nõukogu liikmete nimetamise suurem sõltumatus poliitilisest mõjust.

*

Ja nii see läks… 11. oktoobril hääletati maha minu ettepanek tagada ERRi nõukogu moodustamisel suurem poliitiline sõltumatus.

Nii palju siis sellest, kuivõrd poliitikud päriselt tahavad, et sõna oleks vaba ja et ERR tegutseks avalik-õigusliku platvormina ühiskonna, mitte poliitikute teenindamisel.

*

Tuletan lühidalt meelde, et juba aastal 2016 märkis Riigikontroll oma aruandes, et nõukogu tasakaalustamise tagamiseks tuleks muuta seadust. Sest nõukogu liikmete ametisse valimine ei ole toimunud alati viisil, mis võimaldaks avalikkusel aru saada konkreetsete kandidaatide nõukokku määramise kaalutlustest. Seda probleemi me nägime korduvalt: kui valitud eksperdi taha ilmub konkreetse erakonna silt, mis on alandav nii asjatundjatele kui ka Rahvusringhäälingu sõltumatust oluliseks pidajatele.

Seda probleemi ma tean oma kogemusest, kui toimus järjekordne niinimetatud konkurss nõukogusse ja Indrek Kiisler telefonis nõudlikult küsis: mis teil toimub, miks teid vahetatakse komisjonis välja? See juhtum on kajastatud siin.

Ekspertide osas oli ettepanek, et edaspidi neid paneks paika mitte Riigikogu, mitte poliitikud, vaid pädevad esindusorganisatsioonid.

*

Häid vastuseid ei olnud. Mängida poliitilist farssi – ei tahtnud. Valetada endistele kolleegidele – veel vähem. Sel hetkel otsustasin, et teen oma maksimumi: kirjutan eelnõu valmis, et „mitte istuda mugavalt tagaistmel“. Sellest eelnõust oli teadlik nii eelmine koalitsioon, kui ka tänane. Veelgi enam, probleemi tunnistab ka kultuuriminister Anneli Ott: „seaduse muutmise vajadus on aktuaalne, teemat on õigustatult käsitletud ning kõik algataja poolt välja toodud probleemid on asjakohased…“

Jah, täesti?! Aga nüüd võeti ikkagi maha.

*