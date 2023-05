SINU VALGE KARMA ⟩ Valge Kuu Selena näitab, millisteks üllamateks tegudeks oled võimeline: see on puhtaim osa su hinges

Et tugevdada sidet valgusega, peab ta elama vaikselt ja teatavas eralduses, ilma liigse (info)mürata ning sel viisil aitama ka teisi. Ta võib olla vahendaja inimestele, kes on kuidagi kahe maailma vahel (nt haiglas, vangis jms). Siis saadab universum talle prohvetlikke märke ja unenägusid, mis aitavad liikuda edasi. Kui ta leiab viisi, kuidas oma alateadlikke kogemusi loomingus väljendada, aitab ka see teda palju edasi.

Valge Kuu Selena astroloogilistes majades

1. majas: Kas sa armastad hõbedasi rüüsid ja kuskil su kehal on märk, mis meenutab kuusirpi? Nimelt mõnes mõttes on sinu väline isiksus Valge Kuu Selena kehastus. Oled küll väga teadlik oma maisetest kohustustest, kuid sulle meeldib ka lennelda teistesse reaalsustesse ja täita oma ümbrus valgusega. Sa ilmselt ei tea, kui tugev mõju sul teistele on - see on sinu isiksuse valguse mõju. Sa võid tuua ellu palju valgust pelgalt oma kohaloluga.