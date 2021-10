«Ostsin 9. septembril ehituspoest DEPO parketti,» rääkis Aimar , kes seda kodus paigaldades avastas, et osad on defektiga. «Parketi osad ei olnud täisnurksed ja praod jäid otstesse,» nentis ta. Mehe sõnutsi ei olnud tegu ka just kõige odavama parketiga. Põrandakatte eest käis ta välja 1500 eurot .

Paar päeva hiljem seadis mees sammud poodi ja kurtis, et kuna toode on vigane, soovib ta selle tagastada. «Esialgu ei tahtnud teenindaja nagu tunnistada, et defekt on,» tõdes Aimar. «Ütlesin, et päris nalja teete, et see ei ole normaalne, et need otsad ei ole ju täisnurksed.»