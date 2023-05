KA SINU PARTNER? ⟩ Need 3 sodiaagimärki on kõige domineerivamad partnerid

Mõned sodiaagimärgid on suhetes paratamatult alati need, kes jäävad rohkem domineerivasse rolli, kuna selline nende isiksus kord juba on. Eelkõige on teistel raske neid muuta või ümber suunata ja suhte jätkumiseks peab keegi tegema järeleandmisi. Kas sina või su partner on üks nendest?