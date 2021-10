Vanglast vabanenud Oskar: arvan, et tööle saamine saab keeruline olema

«Paratamatult saab minu elu olema selle võrra raske,» tõdes ta, öeldes, et vangla ja narkokuritegude silt jääb talle paratamatult külge. Noormehel on aga vedanud, kuna ta on ümbritsetud sõpradest ja toetavatest pereliikmetest. «Keegi ei ole selle üle õnnelik, ega ole uhke minu käitumise üle, aga nad on minu jaoks olemas.»