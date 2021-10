Esmaspäeval vannutati ametisse Eesti uus president Alar Karis. Kerro sõnas saates, et tal on hea meel, et riiki juhib nüüd tasakaalukas mees. «Tema eluteenumber, kui ma õigesti mäletan, oli seitse. See tähendab kõrgelt loomingulist inimest,» alustas selgeltnägija kaartide panemist.