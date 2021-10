Kulturismi- ja fitnessimaailmas on viimaste aastate jooksul silmapaistvate tulemustega hiilanud 24-aastane eestlanna Tiia Kaare. Tallinnas sündinud Tiia armastab sportimist lapsepõlvest saati. Tee jõusaali leidis ta 17-aastaselt ja viimased kaks aastat on ta tõsisemalt tegelenud bodyfitness'iga. «Selliseid päevi, kus ma üldse trenni ei tahaks minna, ei ole,» tunnistab Tiia, kes töötab oma eesmärkide nimel 365 päeva aastas.

Tallinnas sündinud 24-aastane Tiia Kaare , kes oli väikesest peast väga iseseisev ja krutskeid täis, on spordiga tegelenud juba lapsest saati. «Tegelesin erinevate spordialadega, nagu iluvõimlemine, kergejõustik, ilurulluisutamine jne. Ühesõnaga oli mul sportlik lapsepõlv,» tunnistab Tiia Elu24-le.

Mulle on väiksest peale meeldinud spordiga tegeleda. Kui olin väike ja nägin poes roosat hantlit, mida ma tol ajal kutsusin muskliks, tahtsin seda kohe endale ja nii saingi oma esimese pisiku.

Tegelesin vahepeal erinevate spordialadega ning jõudsin lõpuks jõusaalini. Olin juba mõnda aega seal trenni teinud kui mõtlesin, et võiks midagi uut proovida ja laval ära käia. Tegelikult, kui nii võib öelda, oli selle mõtte tekkimisel natuke ka minu ema süüdi. Tema oli esimene, kes soovitas mul proovida ja ma olen väga tänulik selle üle! Mulle hakkas see tohutult meeldima ja tundsin, et leidsin ala, kus tahan ennast maksimaalselt proovile panna.