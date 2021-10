USA popstaar Britney Spears oli 13 aastat oma isa Jamie Spearsi eeskoste all «lõksus». Pärast aastaid kestnud võitlust loobus Jamie Spears tänavu septembris eestkostja rollist ja kaotas kontrolli oma tütre elu üle. Nüüd on Britney onu ja tädi paljastanud perekonna sünge saladuse, millesse on mässitud popstaari vanaisa, Jamie Spearsi isa.