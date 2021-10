44-aastane suhkruemme avaldas, kui palju ta oma noorele kallimale taskuraha annab

Ameerikas elav Julie on 44-aastane suhkruemme, kellel on Instagramis ligi pool miljonit fänni. Naine tegutseb ka TikTokis ja just seal vastas Julie küsimustele, mida temalt kui suhkruemmelt küsitakse.

Lisaks taheti teada, kas Julie annab oma kallimale ka taskuraha. «Jah, 15 000 dollarit (ehk ligi 13 000 eurot – toim) kuus,» tunnistas Julie. Naine täpsustas, et pidi hiljuti mehe taskuraha vähendama, kuna too unustas basseini puhastada.

Nõnda suur summa üllatas paljusid. «Miks nii palju maksta? Tundub, et see pole tõsi. Arvan, et tüdrukud ei teeni nii palju,» kommenteeris Julie TikToki videot rahulolematu naisterahvas. «See on kurb, eneseväärikust üldse ei ole,» põrutas teine.