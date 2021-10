«Mis mulle silma jäi oli aga see, kuidas Sander ja pikk Jaan halvustasid seda, et väike Jaan tegeleb postitantsuga,» kommenteeris Neigaus saates toimunut ja lisas: «Sai ju suurepäraselt hakkama, aga kohes on teistel kuttidel midagi öelda. Homo ja ei sobi meestele selline asi nagu postitants.»