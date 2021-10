President Karise sõber Jaak Aaviksoo: ta on muhe ja humoorikas, aga...

Aaviksoo tõdes, et ka eelmiste valimiste ajal käis Karise nimi läbi, seega suure üllatusena see talle tänavu ei tulnud. «Temas on mingi kvaliteet, mis on natuke suurem, kui need ametid, mida ta on pidanud,» sõnas ta.

«Ta on muhe ja tark, aga heatahtlik ja mõistev,» kirjeldas Aaviksoo oma sõpra, öeldes, et tarkus võib vahel ka kurjaks minna, ent Karis on humoorikas. «Eks need naljad niisugused küpses eas on tagasihoidlikumad kui ülikooliaastatel,» nentis ta, öeldes, et nalja on saanud küll.

Aaviksoo arvates on Karis hea meeskonnamängija. «Ta kuulab palju. Kuulab ja mõtleb. Oskus kuulata on juba suur asi.» Kuigi ta on heatahtlik, ei lase ta Aaviksoo sõnutsi end liigselt mõjutada. «Ei ole nii, et päris iga tuul ümber puhub.»

Sõbra arvates on Karis oluliselt vähem tormakas kui tema ja võibolla ka eelmine president Kersti Kaljulaid. Tal on järelemõtlikkust ja oskus tasakaalustada, mida Aaviksoo arvates selles ametis hinnatakse kõrgemalt kui aktiivsust ja tormakust.

«See amet on läinud õigetesse kätesse,» tõdes ta, öeldes, et soovib Karist näha presidendina kaks ametiaega ehk kümme aastat.