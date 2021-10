Staarisaate tihedast konkurentsist välja langenud Kaur Erik: olen pigem õnnelik

20-aastane Kaur Erik tunnistab Elu24-le, et kohtunike otsus teda nukraks ei tee. «Arvan, et kohtunikud mõtlesid kõik otsused väga põhjalikult läbi, ja kuna konkurents oli niivõrd tugev, siis ei tunne ma ennast kurvana, vaid olen pigem õnnelik, et nii kaugele selles saates jõudsin,» ütleb noor muusik.