Elu24 vahendas 30. septembril avaldatud loos, et Liivalaia elanikud vaevlevad lammutustolmu all. Ühismeedias võtsid sel teemal sõna teleajakirjanikud Margus Saar ja Grete Lõbu ning ehtekunstnik Tanel Veenre.

«Tuli joosta silmi kinni hoides autoni, sest õhk oli paks betoonitolmust. Naaberkrundil lammutatakse, linn areneb, Infortar ehitab, arusaadav, kuid on täiesti arusaamatu, et 2021 saab seda teha sellise brutaalsusega ja ümberkaudsetest elanikest hoolimata,» kirjutas Veenre ühismeedias. Ta tõdes, et lammutustöödest möödudes pidigi sealkandis silmad kinni kõndima.