Enda sõnul Ameerika sõjaväe jaoks koeri aretav Erick Umbach elas koos kümnete koertega veel selle suve alguses Pada-Arukülas, kuid paar kuud tagasi võtsid ametivõimud temalt 27 koera käest ära. Ehkki mees väidab, et armastab oma lemmikuid väga, pole see esimene kord, kui ta loomakaitsjate huviorbiiti sattunud on.