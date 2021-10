Epp Mäe tegi vanematele erakordsed sünnipäevakingitused

«Sel aastal sain teha mõlemale vanemale väga erilise sünnipäevakingituse,» sõnas maadleja Epp Mäe Instagramis. Nimelt aprillis, kui Epu isal oli sünnipäev, saabus ta Eestisse kaelas EM-i kuldmedal. Tänavu oktoobris Oslosse maailmameistrivõistlustele minnes olevat sportlase ema nalja visanud, öeldes: «Huvitav, millise medali Epp mu sünnipäevaks toob?» Tegu on ilmselt parima sünnipäevakingiga, sest tütar saabus koju MM-i hõbedaga. «Olen õnnelik, et sain omale vanematele seda sünnipäevaks pakkuda,» sõnas ta.

Instagramis väljendas sõnas Epp tänutunnet, et vanemad on aidanud nii temal kui neljal õel-vennal leida oma tee siin elus. «Nad on teinud hämmastavat tööd! Me kõik armastame teid!»