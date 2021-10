«Tahaksin rinnavähi teadlikkuse kuu puhul jagada rohkem oma isiklikku teekonda oma esimesest diagnoosist teiseni. Kas see kõik on ilus? Ei, aga see on tõde ja ma loodan, et seda jagades harime üksteist ning teame edaspidi paremini, milline vähk välja näeb,» selgitas näitlejanna.