Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga mõned nädalad tagasi liitunud endine kulturist ja treener Marek Kalmus (50) tõdes Elu24-le, et mõte kohalikku volikokku kandideerimisest on tal peas mõlkunud juba küllaltki pikalt, ent on end siiski poliitikast eemale hoidnud.