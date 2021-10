Kaks aastat Eestis elanud Kumi kirjeldab Elu24-le, kuidas läks möödunud pühapäeval mehe ja lapsega Nõmme turule šoppama. «Abikaasa läks kala ostma, kuni mina ostsin köögivilju. Ta tuli minu juurde ja ütles, et kaks naist olid talle öelnud, et mine koju, sa pole teretulnud,» kirjeldab srilankalanna turul juhtunut.

Kumi sõnul tulid naised neile veel õuegi järele ning käskisid kodumaale naasta. «Siis ütlesin, et me ei vaja nende arvamusi, me ei karda nende arvamusi,» kirjeldab Kumi.