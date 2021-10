«Armastuse maleva» Angela kihlus: unistuste mehega on iga päev nagu filmis

«I said yes» (ma ütlesin jah - toim.), teatab kehakultuuritudengist tõsielutäht Angela Instagrami loos, näidates sõrmes olevat sädelevat sõrmust.



Suhte-realitys «Armastuse malev» kaaslase otsingutel olev Angela ja pikk Jaan leidsid teineteist kohe saate alguses. Ootamatult otsustas neiu aga saate lõpus hoopis lühikese Jaani kasuks. Kas õnnelik väljavalitu on kumbki Jaanidest?



Angela jäi aga salapäraseks, ega soostunud kallima nime avaldama. «Varsti olen valmis seda teemat kommenteerima,» sõnas ta. Siiski tunnistas neiu, et ettepanek oli nagu filmis. «Unistuste mehega on iga päev nagu filmis,» lisas ta.