Kolumbia slummidesse narkomaanist venda otsima läinud õde: küsisin endalt pidevalt, miks ma seda teen

Enne Kolumbiasse suundumist prooviti ka Eestist Lauriga kontakti saada. Naise sõnul elasid nad pool aastat teadmisega, et ta elab Bogota linnas tänaval, ent äkitselt hakkasid nad mõtlema, kas see ikka vastab tõele. Kolumbiasse vend otsima läinud õde tõdes, et läks eelkõige ema pärast.

Miks vend üldse Kolumbiasse läks, on Eeva jaoks mõistmatu. «Seal on kõik nii kaootiline ja hullumeelne. Vaatasime tänaval ringi ja mõtlesime - miks ta siia küll tuli?» Õe sõnutsi ei olnud Lauril mobiiltelefoni, dokumente, ega kasutanud ka internetti. «Meie jaoks on see müstiline, miks keegi otsustab elada sellist kaootilist tänavaelu ja narkootikume tarvitada... ma ei tea, miks ta seda tegi.»