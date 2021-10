Villemdrillem kohtumisest Anne Veskiga: jalg ikka värises, kui nägin teda

Noormees tõdes, et kõige eredamalt jääb talle meelde vabariigi aastapäeva gala esinemine koos räpipundi 5Miinusega. «See on koht, kuhu iga artist oma karjääri jooksul ei jõua,» tõdes ta.



Praegu on räpparil käsil töötamine Anne Veski legendaarse looga «Jätke võtmed väljapoole», millest valmib väga omapärane versioon. «Ema on peale surunud, et ma teeksin selle laulu ära, kas Anne või Ivoga, sest see on nii äge,» tunnistas Villemdrillem, lisades, et ka Veski oli ideega nõus.