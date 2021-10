Ühe sakslanna jaoks oli esimene kuulamine emotsionaalne kogemus ning ta võrdles seda Ameerika mägedega. «Usun, et see album kummitab mind veel väga–väga kaua, aga ma ei pane seda üldse pahaks,» rõõmustas naine.

Jaapanist pärit fänn on samuti albumist võlutud: «Mul on hea meel, et olen elus!»