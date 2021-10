Kolme lapse ema Maarja Kerner-Ader tööle naasmisest: väga meeldib see kodus lihtsalt istumine

«Üks päev hakkasin mõtlema, et kas peaks ka kodus olles olema kuidagi asjalikum, tegema tööd või miskit muud kasulikku,» alustas Maarja Kerner-Ader oma postitust. Ta tõdes, et kõik tema sõbrannad on üliagarad tööinimesed. «Enamus teevad igasugu asju veel laste kõrvalt ka, jube tubli seltskond,» kiitis Maarja.