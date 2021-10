19-aastane Rasmus Klaos teeb ilmselt paljudele silmad ette, seda nii oma füüsilise vormi kui töökusega. «Kümneaastaselt mõtlesin, et tahan tantsijaks, tuletõrjujaks või politseinikuks saada – nüüd on kõik kolm ühes,» räägib stripparina töötav Rasmus, kelle kapi peal ilutseb fitnessi MMi hõbemedal.

«Rebisin koolis särgi seljast ja näitasin kõhulihaseid,» meenutab Jõgevalt pärit 19-aastane Rasmus Klaos, kes hakkas juba 13-aastaselt tippspordiga tegelema. Tänaseks on ta ainus eestlane, kel ette näidata medal rannafitnessi MM-võistlustelt.

Jõgeva gümnaasiumis õppinud Rasmus oli enda sõnutsi koolis pigem eraklik ega saanud klassikaaslastega eriti läbi. «Mul olid kogu aeg tegevused ja siht silme ees, mille poole püüdlesin. Klassivendadel oli lihtsalt nagu chill elu vanematega ja nad ei mõelnud tulevikule.»

Jättis kooli pooleli

Gümnaasiumi lõpuklassi alguses otsustas Rasmus aga kooli poole jätta. «Tundsin, et see pole päris mulle,» nentis ta, öeldes, et kool ei olnud talle kunagi meeldinud. «See hoidis mind nagu kinni. Mõtlesin, et saan seda aega mujale investeerida.» Nii jättiski ta õpingud pooleli, et keskenduda treeningutele ja treeneritööle.

Rasmuse sõnutsi oli üldse sel ajal kõike kuidagi liiga palju. «Palju võistluseid oli ja vanemate lahutus oli ka käsil, ehk kodus oli väga pingeline õhkkond,» nentis ta, kuid lisas, et kõigest olenemata olid vanemad talle toeks.

Ka Tallinna kolis noormees just seetõttu, et nägi pealinnas rohkem võimalusi nii sportlaskarjääri edendamiseks kui ka tööalaselt.

Eesti meistrist mutta

Terve elu sporti teinud noormehele andis kolm aastat tagasi tõuke fitnessiga tegelemiseks tema sõber. «Olin heas vormis ja sõber ütles, et võiksin proovida rannafitnessi, ja andis kontaktid,» nentis ta. Fitnessimaailmast ei olnud Rasmusel aga õrna aimugi. «Mõtlesin, et paned rannas šortsid jalga ja poseerid liival.»

Vaid paar nädalat hiljem astus noormees juba lavalaudadele. «Lihtsalt läksin, mingit dieeti ei teinud,» tõdes ta. «Sõber möksis mind kokku ja tõmbasin suvalised püksid jalga.» Rasmus rääkis, et kuna kõik tuli nii järsku, ei õppinud ta ka laval poseerimist, vaid tegi nii, nagu teadis ja näinud oli. Oma esimestel võistlustel – Valio Profeel Cup – sai ta kolmanda, eelviimase koha.

Vaid aasta hiljem sai noormees kaela Eesti meistrivõistlustelt kuldmedali. Samal aastal valis Eesti kulturismi ja fitnessi liit Rasmuse aasta meesnoorsportlaseks.

Rasmus Klaos FOTO: Jüri Kartul

Üks komm rikub kogu vormi

«Kõik oli grammipealt kaalutud, liigagi täpselt,» tõdes Rasmus, kes võitles pea kaks aastat toitumishäirega. «Poolteist aastat mitte ühtegi ampsu kommi ega kooki.» Kõik see tekitas temas tohutut stressi. «Arvasin, et mitte kunagi ei saa ma enam teatud asju süüa.»

Ka pudru viiegrammine kaaluerinevus viis noormehe endast täiesti välja. «Uskusin, et võitmiseks peab kõik punktuaalselt olema ja et üks komm rikub kogu vormi ära.» Kuna ema suhtus toidu kaalumisse kergekäeliselt, pidi noormees temalt kokkamise üle võtma. «Nii ma tegelikult süüa tegema õppisingi,» nentis ta.

Rasmus ei salga, et nõudlikkus ja enesepiitsutamine pidurdas ka alanud tähelendu. «Nutsin pärast ebaõnnestunud Eesti meistrivõistlusi tualetis... Eesti meistrist lihtsalt mutta.» Noormehe sõnul keskendus ta valedele asjadele. «Olin liiga karm ja nõudlik enda suhtes,» nentis ta, öeldes, et ei usaldanud ennast üldse. Nüüd on tema suhtumine teine. «Just go out, have fun and win this shit!» ehk «Lihtsalt mine välja, lõbutse ja võida ära!» innustas ta.

Tänu mõttelaadi muutmisele sai ta 2020. aastal rannafitnessi MM-võistlustelt kaela hõbemedali.

«Olen distsiplineeritud ja eesmärgile suunatud, aga optimaalsem,» tõdes ta. Vähem tervislikud lahendused kiirel päeval või koogilõik sünnipäeval teda enam stressi ei aja.

Rasmus Klaos FOTO: Remo Tõnismäe

Meeldib paljas olla

Aktimodellinduseni jõudis Rasmus tänu fitnessile. Nimelt võitis ta ühel võistlusel fotograafiga pildistamise. «Saatsin talle pildi, kus keegi oli paljalt lume käes... läksime ja tegimegi. Võtsin tilli paljaks ja kolm tundi miinus 10 kraadiga tegime pilte.»

Kaamera ees paljalt olemine noormehelt julgust ei nõua. «Mulle on terve elu meeldinud paljas olla ja end näidata,» sõnas ta.

Kauneid aktifotosid ei hoia ta sugugi vaid endale, vaid jagab kunstilisi alastipilte platvormil OnlyFans. «Tahtsin neid pilte Instagrami panna, aga mõtlesin, et mis ma siis udutan, et viskan need sinna üles.»

Lisaks kõigele sellele kuulub Rasmus agentuuri Costany Men ehk töötab australlase Justin McNairi käe all meelelahutajana. «Sõbrad ütlesid, et võiksin minna, aga mul oli mingi egokiiks, et ma olen professionaalne sportlane ega tee strippi,» tõdes ta, selgitades, et aktimodellindus oli tema jaoks kunst.

Küll aga köitis noormeest topless- ehk palja ülakehaga teenindus. «Algul oli striptiisi tegemine minu jaoks vastumeelne,» tunnistas Rasmus. Sujuvalt jõudis noormees siiski ka stripini ning nüüd on võimalik teda näiteks erapidudele esinema kutsuda. Päris paljaks võtma ta siiski nõus ei ole.

Costany mehed FOTO: Erakogu

Rasmuse sõnul vaadatakse Eestis stripparitele, kulturismile ja OnlyFansile viltu, ent see teda ei morjenda. «Mind ei huvita mida teised arvavad. Mulle on alati meeldinud vastuvoolu ujuda.»

«Tahaks üle maailma tuuritada ja tuntuks saada,» räägib ta lõpetuseks Costany Menist, kelle eesmärk on vallutada suuri lavasid erakordsete tantsu- ja striptiisisõudega.