Räppar Beebilõust uuest hobist: üleni märg, aga lõbus!

«Seda tunnet, kui käib n-ö stardipauk ja pardal algab vandesõnade saatel kõige kordineeritum segadus, millega ma eales olen kokku puutunud, ei saa see mees teada, kes pole pardal olnud üks osaline selles segaduses,» tõdes purjeregatil osalenud Elbing Instagramis. Mehe sõnul ei valitse tegelikult pardal segadus, vaid see on hetk, mil meeskond saab üheks ja igaüks peab endast parima andma. «Teist varianti lihtsalt lihtsalt ei ole.»

«Kogu meeskond on kui üks mees, kes teab mida teha, et tuul saaks purjesse lõksu püütud. Ja siis me kihutame ja on lõbus. Üleni märg, aga lõbus!» tõdes ta.