USA apellatsioonikohus on ajutiselt peatanud Texases peaaegu täielikult abordikeelu.

Viienda ringkonnakohtu apellatsioonikohus nõustus Texase peaprokuröri Ken Paxtoni taotlusega tühistada seadusele määratud ettekirjutus, kirjutab BBC.

Kolmapäeval oli madalama astme kohus ajutiselt tühistanud seaduseelnõu, kus üritati säilitada õigust abordiks, kuna selle keelamine on solvav paljudele naistele.

Uus seadus keelaks kõik abortid umbes kuuel rasedusnädalal. See annab igale isikule õiguse kaevata pärast loote südametegevuse avastamistaborti teinud isikuid kohtusse ja erandeid vägistamisest või verepilastusest tingitud raseduse korral ei ole.

Ringkonnakohtunik Robert Pitman rahuldas kolmapäeval Bideni administratsiooni taotluse takistada seaduse jõustamist selle seaduslikkuse vaidlustamise ajal. Ta leidis, et naistel on ebaseaduslikult takistatud nende elu kontrollimine põhiseadusega kaitstud viisil.

Texase ametnikud aga kaebasid otsuse viivitamata edasi, mille New Orleansis asuv konservatiivse poolega viienda ringkonna kohus on nõustunud tühistama. See käskis justiitsministeeriumil oma otsusele vastata teisipäevaks.

Viimasele kohtuotsusele järgnenud avalduses palus reproduktiivõiguste keskuse president Nancy Northup ülemkohtul peatada see hullumeelsus.

«Inimesed visatakse tagasi kaose ja hirmu seisundisse ning see julm seadus mõjutab kõige enam neid, kes seisavad juba silmitsi diskrimineerivate takistustega tervishoius, eriti mustanahalisi, põlisrahvaid ja teisi värvilisi inimesi kes on dokumentideta sisserännanud ning võitlevad, et ots otsaga kokku tulla,»ütles ta.

Kodanike arvates on kohtutel kohustus tühistada põhiõigusi rikkuvad seaduse. Texase peaprokurör ütles, et jätkab võitlust selle nimel, et Texas oleks vaba.

Vaidlus seaduse üle võib lõppkokkuvõttes jõuda USA ülemkohtusse, kes septembris keeldus arutamast viimase hetke pakkumises esitatud erakorralist kohtuasja, et takistada keelu seaduste vastuvõtmist.

Mitmed Texase kliinikud alustasid kolmapäevase korralduse alusel abortide tegemist patsientidele, kellel ületas rasedus kuue nädala piiri.

Nüüd võivad nad silmitsi seista mõningase juriidilise riskiga, kuna seadus sisaldab sätet, mis ütleb, et kliinikud ja arstid võivad endiselt vastutada erakorralise ettekirjutuse kehtivuse ajal tehtud abortide eest.