Mart Sanderi film tuli Veneetsia teleauhindadel kolmandaks: muidu häbeneks nurgas, aga...

Veneetsia teleauhinnad on telefilmide ja –sarjade võistlus, mida peetakse üheks Euroopa prestiižsemaks. Senini ei olnud ükski Eesti ega Baltimaate teleprojekt varem nominatsioonini jõudnud. Mart Sanderi «Kennedy Intsident» nomineeriti parima telefilmi kategoorias ning see saavutas kolmanda koha. «Muidu häbeneks nurgas, aga kui vaatan, kes võitsid, siis ma häbi ei tunne,» sõnas Sander. Veneetsia teleauhindadel saavutas esikoha «Anthony» ning teiseks jäi «Claire Andrieux».

Kui viimase eelarvena on märgitud miljon eurot, tõdes Sander, et «Kennedy Intsidendi» eelarve oli ligi viiskümmend korda väiksem. «See on küll ühte avatud shampanjet väärt. Olgu seegi siis 50 korda odavam Sovetskoje,» sõnas ta.



«Kennedy Intsident» võitis veebruari alguses Santa Fe Filmifestivalil peapreemia.Eesti kinodesse jõuab film alates 5. novembrist.