Mart Helme tõi Anni pubis esitusele oma legendaarse hiti: sõna otseses mõttes visati lavale!

Eeva Helme jagas Facebookis vahvaid pilte, kus poliitik Mart Helme astus koos bändiga üles Virtsus asuvas Anni pubis . Otseloomulikult tuli esitamisele ka tema 2009. aasta hitt «Võõra linna tuled». «Hoogne nädal sai särtsaka lõpu,» kirjutas Eeva postitatud piltide juurde. Elu24-le tõdes Mart Helme , et kui kuskil mingi bänd on, siis ikka keegi tuleb selle ettepanekuga, et ta lavale astuks. «Mõnikord võtan selle pakkumise vastu, mõnikord mitte,» tunnistas ta, lisades, et kõik oleneb ürituse formaadist.



Reedel oli aga Anni pubis meeleolukas EKRE rahvakohtumine, kuhu oli kohale kutsutud ka bänd. Viimane oli spetsiaalselt kavasse võtnud ka Helme omaaegsed laulud. «Oleks olnud solvav, kui oleksin öeldnud, et ma ei esine nendega.» Poliitiku sõnutsi visati ta sõna otseses mõttes lavale. «Kõik laulsid täiest kõrist refrääni kaasa – meeleolu oli tohutult hea,» sõnas ta.



«Iga kord ütlen, et 30 aastat on bändi tegemisest möödas, et palun mitte nii kriitiline olla,» sõnas ta, lisades, et kui ühe asjaga pidevalt ei tegele, lähed rooste. «Aga no need omaaegsed laulud on lihasmälus.»