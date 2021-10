Kaljulaidi sõbrannad meenutavad presidendi ametiaega: kõige raskem oli esimene aasta, sest siis...

«Kogu see presidentuur on möödunud nii, et me pole pidanud vaatama sealt aia tagant, et ta meiega enam ei ole. Ta on olnud väga hea ja toetav sõber kogu selle aja ja meie oleme püüdnud sama olla,» ütleb Ilona, kelle sõnul on enamasti olnud Kersti presidentuuri ajal nii, et kui Kersti ütleb, et tal on vaba õhtu, teevad ka teised sõbrannad enda plaanid ümber ning saadakse kokku just siis, kui see presidendile sobib.