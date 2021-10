Elu24-ga võttis ühendust Märjamaa lähistel elav Jaan, kelle sõnul murdis politsei asjatult tema ukse maha, sest Kaldalut tema juurest ei leitud. Siiski politsei sõnul on leidud kinnitust faktid, et tagaotsitav on siiski Jaani kinnistul end varjanud.