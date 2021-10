Kas uus tehnoloogia lahendab seitse aastat tagasi jäljetult kadunud Malaisia lennuki mõistatuse?

Thetimes.co.uk kirjutab, et lennundusinseneri Richard Godfrey teatel on ta välja töötanud tehnoloogia, mis põhineb 2009. aastal loodud andmebaasil, mis aitab salvestada iga väljuva lennuki ja raadiosignaali kohtumist. See andmebaas kannab nime nõrga signaali levimise raportöör (Weak Signal Propagation Reporter – WSPR).