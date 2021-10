Ameeriklane Brandon Cole Margera, keda tuntakse peamiselt Bam Margerana, on rulasõitja, kes kogus laiemat tuntust legendaarses trikimeeste tõsielusaates «Jackass». Margera on suur Tallinna fänn ja Eesti e-resident ning pani aastaid tagasi siin püsti ka äri. Septembri lõpus 42. sünnipäeva tähistanud Margera pöörane elu on aga viimaste aastate jooksul täielikult karile jooksnud.