Haapsallu naasnud pedofiil on pööranud kohaliku elu pea peale: kas õues mängivad lapsed on minevik?

Just Haapsalu on koht, kus Vassili 1990ndate alguses õudu külvas, kui tappis ja vägistas kümneaastase Svetlana Volkova. Ja üritas vägistada teist tüdrukut, kes õnneks siiski mehe küüsist pääses. Kas Vassili vägistas ja tappis ka viieaastase Diana, kelle mõrv siiani lahenduseta? Süüdi ta end selles ei tunnistanud. Igatahes suutis ta oma tegudega pälvida kohalike igavese viha. Nüüd on ta aga tagasi. Küll ajutiselt ning vaid mõnel päeval kuus. Ent ka see tekitab kohalikes õõva