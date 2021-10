22-aastane onlyfansitar paljastab, kuidas ta kaotsi läinud seksiisu tagasi sai

Camila Elle'i peeti ta enda sõnul alati seksuaalseks inimeseks, kuna ta postitab sotsiaalmeediasse paljastavaid pilte. Instagramis näeb neid ligi 60 000 fänni. Miamist pärit 22-aastasel Camilal oli aga aastaid libiidoga probleeme, vahendab Daily Star.

Neiu arvates tekkis probleem rasestumisvastaste ravimite tõttu, mis mõjutasid ka tema vaimset tervist.

«See on naljakas, sest inimesed järeldavad minu tööst, et ma tahan kogu aeg seksida, aga mul on aastaid libiidoga probleeme olnud,» tunnistas Camila.

«Kõik sai alguse siis, kui ma hakkasin rasestumisvastaseid tablette võtma, mis mõjutasid tõsiselt minu tuju. Tundsin ennast nii ebakindlalt, olgugi et olen nii noor. Just nüüd peaks seksi järele isutama, aga see ei olnud üldse nii,» kurtis ta.

Camila hakkas otsima probleemi lahendamiseks looduslikke võimalusi.

Seksiisu parandamiseks hakkas Camila tegema joogat, võtma toidulisandeid ja muutis toitumist. «Olin esialgu väga skeptiline, kuid mõtlesin, et proovin ikka.» Lisaks sellele otsustas ta end iga päev rahuldada.

«Mulle meeldib igasuguseid erinevaid asju proovida, et oma keha heas vormis hoida, aga jooga aitab väga hästi oma kehaga ühendust luua. Eriti kui teha poose, mis avavad puusi, tunnen ennast sellistes poosides väga seksikalt ja enesekindlalt,» rõõmustas Camile.

Kui neiu end veidi kehvemalt tunneb, teeb ta joogat alasti. «Kui ma joogat teen, siis vahel lähevad mu mõtted seksile just selles joogaasendis. See on väga motiveeriv.»

Kõigest kaks nädalat pärast harjumuste muutmist tunneb Camile, et tema suguiha on tugevam. «Mul on järsku palju rohkem energiat ja ma tahan juba seksida.»