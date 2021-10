Jõhvi valla kogukonna Facebooki grupis võeti teemaks Martin Repinski öeldu valmisdebati ajal. Poliitik eitas otse-eetris saatejuhtide väidet, et tema kitsefarm on müügis ning firmal on maksu- ja tolliameti ees ligi 1000-eurone võlg. Müügikuulutus on aga siiani üleval ja teatmik.ee andmetel on tasumata ka võlg. Poliitik selgitas Elu24-le, miks arusaamatus tekkis.