Rahulate pere naudib puhkust romantilises Pariisis: esimesel korral kohe nii äge ei tundunudki

Koroonapiirangutest rääkides tõdes ta, et midagi hullu ei olnud. «Pariis on väga armas ja mõnus. Prantsusmaal küsivad testi või vaktsineerimispassi igas restoranis või näiteks nüüd Disneylandi uksel. Eiffeli torni pidi ka ette aja broneerima, et kõik mugavamalt sujuks,» muljetas Anni Elu24-le. Nädalase puhkuse veedavad nad perega Prantsusmaa linnasid külastades. «Graafik sai tihe. Nädal jagatuna Pariisi ja Nice'i vahel. Tundub, et Eesti suvi on veel Prantsusmaal mõnda aega,» kiitis Anni päikselist ilma.